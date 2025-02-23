Средства ПВО уничтожили 10 беспилотников ВСУ за два часа

Дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили десять украинских беспилотных летательных аппаратов за два часа. Об этом сообщило Минобороны РФ в Telegram.

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В ведомстве уточнили, что в период с 6.00 до 8.15 по московскому времени шесть беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) были сбиты над территорией Орловской области, три дрона — над территорией Тульской области и один БПЛА — над территорией Курской области.

Атака БПЛА отражена в нескольких районах Кубани

В ночь на 23 февраля над регионами России было уничтожено 20 беспилотников ВСУ.