Подполье сообщило об ударе по складам ВСУ в пригороде Житомира

Российские военные нанесли удар по складам Вооруженных сил Украины (ВСУ) в пригороде Житомира. Об этом рассказал РИА Новости координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев.

Удар по селу Черняхов произошел 23 февраля в 07.20 по московскому времени и сопровождался сильной вторичной детонацией.

«Перед взрывом была слышна и видна робота ПВО со стороны комбината хлебопродуктов», — отметил подпольщик.

По информации собеседника агентства, взрыв был со стороны складов логистической компании «Новой Почты» около ЖД станции «Горбаши». Он напомнил, что ранее сообщалось о том, что данные помещения используются украинскими бойцами для военных целей.