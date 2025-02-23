Минобороны раскрыло подробности ночной атаки Украины

В ночь на воскресенье, 23 февраля, над российскими регионами сбили двадцать украинских беспилотников. Об этом сообщило Минобороны России в Telegram.

Как уточнили в оборонном ведомстве, пять дронов уничтожили над Орловской областью, по четыре — над Белгородской и Курской областями. Кроме того, три беспилотника перехватили над территорией Липецкой области, еще по два — над Тульской и Воронежской областями.

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