РСЗО "Град" группировки "Днепр" ударила по пункту управления ВСУ

Военнослужащие группировки войск "Днепр" за прошедшие сутки поразили пункт управления Вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщил ТАСС начальник пресс-центра группировки Роман Кодрян.

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"Расчетом боевой машины реактивной системы залпового огня (РСЗО) "Град" поражен пункт управления и скопление живой силы и техники ВСУ", - сказал Кодрян.

Он напомнил, что за прошедшие сутки ВСУ потеряли в зоне ответственности группировки до 85 военнослужащих, 6 автомобилей, артиллерийское орудие, 3 станции радиоэлектронной борьбы, а также склад боеприпасов.