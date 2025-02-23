Штурмовики вывели из-под огня ВСУ мирных жителей села Улаклы в ДНР

Военнослужащие 39-й гвардейской мотострелковой бригады группировки войск «Восток» эвакуировали около десятка жителей населенного пункта Улаклы в Донецкой народной республике.

Действовать приходилось быстро и с большим риском. Украинские боевики открыли прицельный огонь по мирным людям и нашим военным, которые пытались спасти детей.

«В ходе штурма населенного пункта Улаклы обнаружили гражданских. Когда начали их выводить, противник открыл огонь. Они 100% видели, что это гражданские. На девочке была красная куртка. Благодаря средствам наблюдения это видно. Но все равно по нам работали минометы, пока мы их выводили. Под огнем провели гражданских через лесополосу на выход», - рассказал заместитель командира батальона с позывным Партия.

До этого мирные жители прятались в подвалах. Националисты уничтожали все на своем пути. За отказ выехать на Украину расстреливали на месте.

«Когда я услышала, что начали взрывать мосты, я подумала, что за нами точно не приедут. Будет перебита дорога и к нам не доедут просто. Муж сильно ждал. Я услышала шум, вышла, увидела ребят. Я сразу попросила нас забрать, у меня дети», - призналась жительница села Улаклы в ДНР Вера.

Операция по спасению мирных жителей длилась более суток. Военнослужащие доставили гражданских в пункт временного размещения. Там их переодели, накормили и обеспечили спальные места.