Армия Израиля может применить танки в операции на Западном берегу

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) может перебросить танки для участия в контртеррористической операции на Западном берегу реки Иордан. Об этом сообщил 14-й канал израильского телевидения.

Как отмечает телеканал со ссылкой на источники, политическое руководство страны рассматривает возможность включения танков в продолжающуюся военную операцию на севере Западного берега. Танки "в скором времени могут принять участие в военной операции", указывают источники.

Ранее ЦАХАЛ расширил свое присутствие и активизировал операции на Западном берегу после взрывов автобусов в пригороде Тель-Авива. Решение было принято после того, как в четверг вечером в различных местах пригорода Тель-Авива Бат-Яма взорвались несколько автобусов. В полиции еврейского государства заявили, что в результате инцидентов никто не пострадал и начат розыск подозреваемых. Позднее сотрудники спецслужб установили, что ответственные за подготовку взрывов находятся в лагерях беженцев на Западном берегу реки Иордан. Армия обороны Израиля закрыла въезд в некоторые районы Иудеи и Самарии (израильское обозначение Западного берега реки Иордан).

Министр обороны Израиля Исраэль Кац отдал приказ активизировать антитеррористические операции в лагерях палестинских беженцев на Западном берегу, пообещав "преследовать террористов до самого конца" и "уничтожить инфраструктуру террора".