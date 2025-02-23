По Одессе был нанесен комбинированный удар, прогремели взрывы

По югу Украины был нанесен мощный комбинированный удар, пишут в Telegram-канале "Военкоры Русской весны" ("РВ"). По их информации, в Одессе и области произошло около 15 взрывов и начались пожары. До этого информация о взрывах на фоне воздушной тревоги появилась в украинских СМИ. Кроме Одесской области, этот режим действует в Киевской, Днепропетровской, Николаевской, Полтавской, Сумской, Харьковской и Черниговской областях. Кроме того, на украинскую столицу был совершен налет беспилотников.

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Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в российском Минобороны, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.