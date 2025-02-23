В Киеве раздались новые взрывы на фоне воздушной тревоги. Об этом пишет украинское издание «Общественное» в Telegram-канале.

Детали случившегося не приводятся.

Согласно данным Министерства цифровой трансформации страны, на территории украинской столицы и Киевской области звучит сигнал тревоги.

Ранее о взрывах в Киеве сообщалось поздним вечером 22 февраля. Мэр города Виталий Кличко проинформировал о работе систем противовоздушной обороны (ПВО), призвав жителей оставаться в укрытиях.