На Украине сообщили об ударе по критической инфраструктуре в Кривом Роге

В Кривом Роге Днепропетровской области Украины раздались взрывы. Об этом в своем Telegram-канале Александр Вилкул.

По его утверждению, город подвергся ракетному удару. В частности, утрочнил градоначальник, целью стал некий объект критической инфраструктуры.

Вилкул предупредил, что угроза атаки продолжается, еще возможны прилеты ракет.

Telegram-канал «Военный Осведомитель» выяснил, что по Кривому Рогу была запущена баллистическая ракета «Искандер».

До этого сообщалось о взрывах в Киеве. Какие-либо подробности не раскрывались.