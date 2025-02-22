Украина атаковала сразу четыре региона России

Вооруженные силы Украины (ВСУ) попытались атаковать сразу четыре российских региона с помощью беспилотников. Об этом сообщило Минобороны РФ в Telegram-канале.

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В ведомстве уточнили, что шесть дронов были уничтожены над территорией Белгородской области, по одному — над Крымом, Орловской и Курской областями. Атаки продолжались в период с 20:50 до 22:55 по московскому времени.

Стало известно об активности истребителей F-16 около Курской области

Ранее Краснодарский край подвергся массированной атаке ВСУ. Беспилотники повредили более 50 домов.