Украина подготовила предложение по обмену пленными с Россией

Власти Украины подготовили предложение об обмене пленными с Россией, который планируют провести по формуле «всех на всех».

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Об этом украинскому агентству «Укринформ» сообщил руководитель секретариата Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными Богдан Охрименко.

По его словам, предложение было разработано штабом совместно с МИД Украины и офисом Владимира Зеленского.

Днём 5 февраля Министерство обороны России проинформировало о возвращении из украинского плена 150 военнослужащих.