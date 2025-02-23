Киев начал работать над украинской альтернативой Starlink

Украина работает над альтернативой Starlink на случай блокировки системы связи на территории страны, заявил министр обороны республики Рустем Умеров. Об этом сообщает «Страна.ua».
Он подчеркнул, что на Украине существуют альтернативы Starlink. Он добавил, что скоро совместно с минцифры, минстратегпромом и другими коллегами из Вооруженных сил Украины и Минобороны сообщат, «как будут иметь эти решения».
До этого глава американского департамента эффективности госуправления (DOGE), миллиардер Илон Маск на своей странице в X опроверг, что США угрожают Украине отключить систему спутниковой связи Starlink, развернутую компанией миллиардера SpaceX.
В Госдуме назвали последствия отключения Starlink для Украины
22 февраля Reuters со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией, сообщило, что, если президент Владимир Зеленский откажется подписать соглашение о приоритетном доступе США к полезным ископаемым Украины, Вашингтон может ограничить Киеву предоставление спутниковой связи от Starlink. Это обернется большими проблемами для ВСУ. На Украине заявили, что ничего страшного не происходит и пока все работает. А в России утверждают, что Starlink — это единственное, на чем держится украинская оборона.