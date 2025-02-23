Киев начал работать над украинской альтернативой Starlink

Украина работает над альтернативой Starlink на случай блокировки системы связи на территории страны, заявил министр обороны республики Рустем Умеров. Об этом сообщает «Страна.ua».

© Газета.Ru

Он подчеркнул, что на Украине существуют альтернативы Starlink. Он добавил, что скоро совместно с минцифры, минстратегпромом и другими коллегами из Вооруженных сил Украины и Минобороны сообщат, «как будут иметь эти решения».

До этого глава американского департамента эффективности госуправления (DOGE), миллиардер Илон Маск на своей странице в X опроверг, что США угрожают Украине отключить систему спутниковой связи Starlink, развернутую компанией миллиардера SpaceX.

В Госдуме назвали последствия отключения Starlink для Украины

22 февраля Reuters со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией, сообщило, что, если президент Владимир Зеленский откажется подписать соглашение о приоритетном доступе США к полезным ископаемым Украины, Вашингтон может ограничить Киеву предоставление спутниковой связи от Starlink. Это обернется большими проблемами для ВСУ. На Украине заявили, что ничего страшного не происходит и пока все работает. А в России утверждают, что Starlink — это единственное, на чем держится украинская оборона.