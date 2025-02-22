Отключение Starlink на Украине связали с порно

Терминалы Starlink начали отключать на Украине из-за пристрастия солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) к порно. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

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Отмечается, что российские военнослужащие, взявшие штурмом опорный пункт ВСУ, нашли заблокированные терминалы, на которых обнаружилось множество видео порнографического содержания.

По данным Telegram-канала, украинские военнослужащие обходили защиту устройств через VPN и просматривали ролики до тех пор, пока их не блокировали.

В Госдуме назвали последствия отключения Starlink для Украины

Ранее депутат Госдумы Дмитрий Белик назвал отключение систем спутникового интернета Starlink черной меткой Владимиру Зеленскому. Он сравнил спутниковую связь с оазисом в пустыне и заметил, что если оазис исчезнет, то караван не выживет.