ВСУ предрекли проблемы из-за российских РЭБ при отключении Starlink

В случае отключения системы Starlink украинская армия столкнётся с проблемами из-за работы российских систем радиоэлектронной борьбы. Такое мнение выразил британский военный эксперт Александр Меркурис в блоге на YouTube.

«Если это действительно произойдёт, это будет сокрушительным ударом по украинским военным, поскольку российские помехи фактически сделали обычную радиосвязь ВСУ если не невозможной, то, по крайней мере, чрезвычайно сложной», — привело его слова РИА Новости.

Как заметил Меркурис, ВСУ столкнутся с серьёзными трудностями в координации своих подразделений и поддержании связи.

Отключение Starlink на Украине связали с порно

Ранее агентство Reuters заявило, что США ограничат ВСУ систему Starlink, если украинские власти сорвут сделку по ископаемым.

По словам главы Центра противодействия дезинформации при Совете нацбезопасности и обороны республики Андрея Коваленко, у Киева есть альтернативные способы связи.