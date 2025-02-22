Меркурис: у ВСУ будут проблемы из-за российских РЭБ при отключении Starlink

В случае отключения системы Starlink украинская армия столкнётся с проблемами из-за работы российских систем радиоэлектронной борьбы. Такое мнение выразил британский военный эксперт Александр Меркурис в блоге на YouTube.

ВСУ предрекли проблемы из-за российских РЭБ при отключении Starlink
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«Если это действительно произойдёт, это будет сокрушительным ударом по украинским военным, поскольку российские помехи фактически сделали обычную радиосвязь ВСУ если не невозможной, то, по крайней мере, чрезвычайно сложной», — привело его слова РИА Новости.

Как заметил Меркурис, ВСУ столкнутся с серьёзными трудностями в координации своих подразделений и поддержании связи.

Отключение Starlink на Украине связали с порно

Ранее агентство Reuters заявило, что США ограничат ВСУ систему Starlink, если украинские власти сорвут сделку по ископаемым.

По словам главы Центра противодействия дезинформации при Совете нацбезопасности и обороны республики Андрея Коваленко, у Киева есть альтернативные способы связи.

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