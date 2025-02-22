Бельгия готова вслед за Францией отправить солдат на Украину, но только после прекращения огня, при наличии воздушной поддержки и гарантий безопасности, сообщил в интервью газете Sudinfo министр обороны Бельгии Тео Франкен, входящий в праворадикальную партию NVA, которая придерживается жестких антироссийских позиций.

"Когда будет соглашение о прекращении огня, когда будут четкие правила применения миротворцев, когда будет воздушная поддержка, в таких условиях я готов направить бельгийских военных на Украину. Но для этого необходимы гарантии безопасности. Я не безумец, и сейчас невозможно говорить о размещении там бельгийских военных, пока нет соглашения о прекращении огня", - отметил он, отвечая на вопрос, готова ли Бельгия последовать за Францией в отправке военных на Украину.

Он также подчеркнул, что у бельгийских военных "уже есть опыт участия в миротворческих миссиях НАТО". "Они сейчас находятся в Румынии (в составе размещенной в этой стране бригады НАТО - прим. ТАСС) и когда будут условия, они могут отправиться на Украину, это всего несколько сотен километров", - сказал Франкен.

Ранее также входящий в NVA премьер Бельгии Барт Де Вевер призвал в парламенте королевства "готовиться противостоять военной угрозе с востока" и повысить оборонные расходы почти в два раза.

Де Вевер возглавил правительство Бельгии 3 февраля, после восьми месяцев переговоров о формировании коалиционного правительства, последовавших за парламентскими выборами прошлого года, на которых его партия одержала победу. Он возглавляет праворадикальную NVA, которая более 10 лет боролась за независимость нидерландскоязычной Фландрии от Бельгии, однако теперь перестала озвучивать эти требования. Фламандские националисты сейчас выступают с антироссийских позиций и поддерживают планы ЕС и НАТО по милитаризации Европы и подготовке к конфликту с Россией.