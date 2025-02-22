НАТО построит военные трубопроводы на случай войны с Россией

В НАТО намерены проложить военные трубопроводы, объединяющие ФРГ с Восточной Европой (Польшей, Чехией и Литвой). По ним будут снабжать войска керосином и дизелем в случае конфликта с Россией. Об этом РИА Новости со ссылкой на немецкие СМИ.

В материале издания Spiegel говорится, что НАТО хочет построить трубопроводы через Германию, чтобы «снабжать войска топливом в случае войны с Россией». Издание ссылается на источники, а также документацию НАТО и министерства обороны Германии.

План состоит в том, чтобы продлить старую трубопроводную инфраструктуру из Нижней Саксонии в Польшу и из Баварии в Чехию. С помощью этой инфраструктуры войска будут обеспечивать топливом.

В Польше и Чехии также построят новые трубопроводы для снабжения войск НАТО в Литве.

Всю новую инфраструктуру объединят с военными трубопроводами Северной и Центральной Европы NEPS и CEPS.

Проект оценивается в 21 миллиард евро, из которых 3,5 миллиарда готова выделить Германия. Строительство займет 20 — 25 лет.

В НАТО хотели согласовать строительство трубопровода к лету. Но теперь «финансирование считается негарантированным» из-за прихода к власти Трампа. Кроме того, трубопроводы могут проходить по частным владениям и национальным паркам. На улаживание «сложностей» понадобится время, финансы и даже «лишение владельцев недвижимости имущественных прав».