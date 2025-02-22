Кадыров сообщил о передаче «Джихад-машин» и дронов бойцам СВО из Чечни

Чеченские подразделения в зоне специальной военной операции на Украине получили партию автомобилей «Джихад-машина» и FPV-дроны, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.

В своем Telegram-канале Кадыров сообщил, что три подразделения из Чеченской Республики, участвующие в специальной военной операции, получили от начальника отдела обеспечения безопасности Главы ЧР, куратора Российского университета спецназа имени Владимира Путина Адама Кадырова и Министерства промышленности и торговли партию автомобилей «Джихад-машина» и FPV-дроны. В передаче также участвовало Общероссийское общественное движение «Народный фронт «За Россию».

В церемонии передачи техники командирам подразделений принял участие руководитель Российского университета спецназа имени Владимира Путина Байбетар Вайханов.

Кадыров отметил, что новая техника станет надежным помощником для личного состава в выполнении оперативно-боевых задач на фронтах специальной военной операции.

В октябре Кадыров передал первые 100 единиц чеченских «Джихад-машин» для нужд специальной военной операции.