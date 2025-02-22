Стало известно об активности истребителей F-16 около Курской области

В последнюю неделю наблюдается активность истребителей F-16 ВСУ рядом с Курской областью. Об этом сообщает Telegram-канал "Архангел Спецназа".

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"Если сначала они взлетали с аэродрома Васильков и долетали до границы с Сумской областью, то сейчас они приближаются ближе к российской границе. И, как правило, его сопровождают два истребителя МиГ-29", - пишет ресурс.

По данным канала, 20 февраля один МиГ-29 осуществил сброс двух управляемых авиационных бомб в направлении Свердликово.

Кроме того, киевское командование продолжает перебрасывать резервы в Сумскую область. Появление F-16 у границ Курской области, полагает Telegram-канал, свидетельствует о том, что противник всеми силами старается удержаться на этом направлении.

В зоне СВО произошел дальний ракетный бой между истребителями РФ и F-16

Ранее, по информации "Военного обозревателя", произошел ракетный бой на дальней дистанции между украинским F-16 и истребителями ВКС России. В настоящий момент ВСУ располагают примерно 20 F-16, переданными Данией и Нидерландами.