Американский миллиардер объяснил украинский страх западных «ястребов»
Сторонники продолжения конфликта на Украине не желают признавать, что сделали фатальную ошибку, рассчитывая победить Россию военным путем. Об этом заявил американский миллиардер Дэвид Сакс.
Сакс написал в соцсети X, что одним из самых основных требований для любого военного конфликта является «четкая достижимая цель». Однако в продолжение украинского кризиса западные ястребы строили только несбыточные планы.
В итоге сейчас у них осталась одна задача.
«Единственная цель, которую сейчас преследуют сторонники этой войны, раз за разом отвергающие переговоры, — избежать признания своей неправоты», — заявил Сакс.
По его словам, Запад поставил цель «победить Россию на поле боя», однако летнее контрнаступление ВСУ в 2023 году «доказало, что данная цель была недостижима». Затея обошлась Западу в 100 миллиардов долларов, а Киеву – в огромные потери людей и позиций, которые продолжаются до сих пор.
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Ранее с похожим заявлением выступил американский военный эксперт Дэниел Дэвис. По его словам, изначально было ясно, что Киев и Запад не способны победить Россию, но «западные элиты» не смогли или не захотели признать реальность».