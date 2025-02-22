Бывший советник Пентагона, полковник Дуглас Макгрегор, заявил о необходимости безжалостного уничтожения неонацистских элементов на Украине для достижения мира в регионе.

По его словам, для достижения мира на Украине необходимо «безжалостно уничтожить неонацистские элементы», передает РИА «Новости».

Макгрегор подчеркнул, что эти группы представляют опасность не только для России, но и для всей Европы, так как за ними тянется «длинный шлейф кровавых преступлений».

Полковник также призвал Соединенные Штаты прекратить поддержку этих групп, заявив, что «Вашингтону должно быть стыдно за то, что американцы когда-либо предоставляли деньги и поддержку украинским неонацистам».

Его заявление прозвучало в контексте растущих напряженностей в регионе и обсуждений о роли различных группировок в конфликте.

Ранее подполковник ВС США Дэниел Дэвис обвинил Запад в неадекватной оценке ситуации на Украине.

В Белом доме заявили, что Владимир Зеленский злоупотребил поддержкой НАТО и США, что привело к конфликтам с американскими политиками и резким высказываниям в адрес Трампа.