Великобритания не отправит своих миротворцев на территорию Украины, несмотря на обещания. Об этом пишет UK Defence Journal.

По данным издания, «у Великобритании нет средств, чтобы предоставить достаточное количество войск, припасов и оружия для реального сдерживания».

«Годы сокращения расходов лишили британские вооружённые силы возможности вести войну против равного по силе противника в течение длительного времени. Численность войск сократилась со 100 тыс. обученных военнослужащих в 2000 году до примерно 70 тыс. сегодня», — говорится в материале.

Кроме того, отмечается, что Лондон сегодня не обладает необходимыми для этого производственными мощностями.

Ранее «Военная хроника» проанализировала угрозы и детали возможного размещения британских военных на Украине под предлогом обеспечения мирных договорённостей.