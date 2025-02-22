UK Defence Journal: Британия не отправит миротворцев на Украину
Великобритания не отправит своих миротворцев на территорию Украины, несмотря на обещания. Об этом пишет UK Defence Journal.
По данным издания, «у Великобритании нет средств, чтобы предоставить достаточное количество войск, припасов и оружия для реального сдерживания».
«Годы сокращения расходов лишили британские вооружённые силы возможности вести войну против равного по силе противника в течение длительного времени. Численность войск сократилась со 100 тыс. обученных военнослужащих в 2000 году до примерно 70 тыс. сегодня», — говорится в материале.
Кроме того, отмечается, что Лондон сегодня не обладает необходимыми для этого производственными мощностями.
Ранее «Военная хроника» проанализировала угрозы и детали возможного размещения британских военных на Украине под предлогом обеспечения мирных договорённостей.