В России оценили последствия отключения ВСУ от Starlink

Депутат Госдумы Алексей Журавлев оценил последствия отключения Вооруженных сил Украины (ВСУ) от систем спутникового интернета Илона Маска Starlink. Его слова приводит «Газета.Ru».

В России оценили последствия отключения ВСУ от Starlink
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По словам российского парламентария, данная система является главной составляющей для координации между подразделениями ВСУ. В случае ее отключения украинская оборона «немедленно посыпется, откатывая к самому Киеву». Журавлев отметил, что система дает достаточно устойчивое соединение и воздействовать на нее можно только при атаках в космосе, которые запрещены на международном уровне. «Так что, если и в самом деле США примут такое решение, мы будем его только приветствовать, оно будет способствовать приближению нашей победы», — подчеркнул собеседник издания.

В то же время Журавлев пояснил, что Starlink пользуется и Российская армия. Депутат заявил, что системе может потребоваться замена, и призвал военных командиров быть готовыми к этому.

Ранее сообщалось, что американские переговорщики подняли вопрос о возможности отключения Starlink на Украине в случае отказа Киева от сделки по ресурсам.

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