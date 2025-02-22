В России оценили последствия отключения ВСУ от Starlink

Депутат Госдумы Алексей Журавлев оценил последствия отключения Вооруженных сил Украины (ВСУ) от систем спутникового интернета Илона Маска Starlink. Его слова приводит «Газета.Ru».

По словам российского парламентария, данная система является главной составляющей для координации между подразделениями ВСУ. В случае ее отключения украинская оборона «немедленно посыпется, откатывая к самому Киеву». Журавлев отметил, что система дает достаточно устойчивое соединение и воздействовать на нее можно только при атаках в космосе, которые запрещены на международном уровне. «Так что, если и в самом деле США примут такое решение, мы будем его только приветствовать, оно будет способствовать приближению нашей победы», — подчеркнул собеседник издания.

В то же время Журавлев пояснил, что Starlink пользуется и Российская армия. Депутат заявил, что системе может потребоваться замена, и призвал военных командиров быть готовыми к этому.

Ранее сообщалось, что американские переговорщики подняли вопрос о возможности отключения Starlink на Украине в случае отказа Киева от сделки по ресурсам.