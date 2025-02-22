Обвиняемый в хищении экс-сотрудник Минобороны отправился на СВО

Экс-сотрудник Минобороны России Руслан Беседин, обвиняемый в хищении у ведомства (в составе преступной группы) более 300 миллионов рублей, решил пойти на СВО. Об этом пишет «Коммерсант».

Приговор Беседину должны были вынести в следующем месяце, заседание было назначено на 3 марта. Бывший госслужащий не стал дожидаться вердикта суда, и прямо с судебной скамьи отправился в зону специальной военной операции, уточняет издание.

Ранее стало известно, что на СВО решил отправиться мэр Оренбурга Сергей Салмин (предварительно покинув свой пост). Губернатор области Денис Паслер поддержал решение мэра, назвав его «поступком настоящего мужчины».