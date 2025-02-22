На крейсере ВМС Германии «Гессен» произошла диверсия

В питьевую систему немецкого крейсера ВМС Германии «Гессен» залили несколько десятков литров отработанного масла. Об этом пишет Süddeutsche Zeitung.

Инцидент произошел в порту Вильгельмсхафена. Его расценивают как диверсию, исполнитель которой пока не найден.

«Предположительно, диверсия произошла в четверг против судна «Гессен», которое в настоящее время пришвартовано у пирса для проведения планового обслуживания», — сообщили в издании.

Целью диверсии называют повреждение системы водоснабжения судна на долгий срок, чтобы помешать его выходу на миссии. Поскольку загрязнение было обнаружено вовремя, эта цель не была достигнута, пишут журналисты. Сейчас полиция проводит расследование инцидента совместно с бундесвером.

В ФРГ заподозрили диверсию на корабле ВМС

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