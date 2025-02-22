Польша создаст склады для контрмобильности возле Сувалкского коридора
Польша разместит около Сувалкского коридора склады со «средствами противодействия мобильности потенциального противника». Об этом заявил заместитель министра обороны Польши Цезарий Томчик, сообщает «Интерфакс».
В субботу Томчик выступил с докладом в польском сейме и рассказал о мерах по укреплению коридора.
«Хотя по понятным причинам он не будет охвачен "жесткой инфраструктурой", поблизости будут находиться склады с материалами для возведения укреплений», — сказал он.
По словам польского замминистра, это позволит быстро отреагировать на любую потенциальную опасность.
Сувалкский коридор – малонаселенная узкая территория на границе Литвы и Польши. Коридор отделяет Белоруссию от России (Калининградской области). В польском Минобороны считают, что эта территория является «стратегическим объектом на восточном фланге НАТО».
В прошлом году Польша и Литва проводили учения в Сувалкском коридоре.