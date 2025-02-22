В НАТО заявили о тестировании своей техники в боевых условиях на Украине

Глава представительства Североатлантического альянса на Украине Патрик Тернер заявил, что страны НАТО получили уникальную возможность тестировать технику во время боевых действий.

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Его слова приводит kp.ru.

«Есть много уроков, которые можно почерпнуть из опыта Украины», — заявил он.

Он также призвал делать выводы по разным боевым платформам, которые показали себя уязвимыми, медленными или слишком видимыми для противника.

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18 февраля глава немецкого оборонного концерна Rheinmetall Армин Паппергер заявил, что на складах Европы и Украины закончилось оружие. В то же время глава Rheinmetall заявил, что компания ничего не потеряет в случае прекращения огня на Украине, так как спрос на вооружение в Европе останется высоким. По данным Bloomberg, акции крупнейшего производителя военной техники в ФРГ и Европе Rheinmetall резко растут, поскольку европейские чиновники рассматривают новый крупный пакет мер по увеличению расходов на оборону и поддержку Украины.