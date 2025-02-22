В США заявили об ошибке западной элиты на Украине

Администрация Байдена и ее союзники не смогли или не захотели понять реалии украинского кризиса. Об этом заявил подполковник армии США, ветеран Дэниел Дэвис.

Военный эксперт изложил свое мнение в соцсети X.

«В этом конфликте изначально было невозможно достичь победы, но так называемая западная элита и американская администрация или не смогли, или не захотели признать реальность», — написал Дэвис.

Он отметил, что Запад постоянно настаивал на дальнейших боевых действиях и загнал себя в ловушку.

Ранее президент США Дональд Трамп, оценивая роль своего предшественника Джо Байдена в украинском кризисе, сказал, что «некомпетентный президент втянул нас в этот бардак».