Российские войска освободили Новолюбовку в ЛНР

Подразделения ВС РФ освободили населенный пункт Новолюбовка в Луганской народной республике. Об этом говорится в сводке Минобороны России.

В ведомстве отметили, что село освободили подразделения группировки войск "Запад".

Новолюбовка находится к северо-западу от Рубежного на административной границе ЛНР и ДНР.

За прошедшие сутки в зоне ответственности группировки "Запад" было нанесено поражение живой силе и технике шести бригад ВСУ, противник потерял более 200 военнослужащих, добавили в МО.

Вчера военное ведомство отчиталось об освобождении трех населенных пунктов в ДНР - Надеждинки, Новоселки и Новоочеретоватого.