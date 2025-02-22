Более половины жителей Польши выступили против поставок оружия Украине. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного социологическим центром Opinia24 по заказу Radio Zet.

На вопрос о том, нужно ли Польше предоставить Украине больше оружия, 27 процентов поляков ответили «определенно нет», еще 26 процентов респондентов выбрали вариант «вероятно, нет». 17 процентов ответили, что не знают.

Вариант «определенно да» выбрали лишь 9 процентов опрошенных. 20 процентов жителей сказали «скорее да» на заданный им вопрос.

Таким образом, более половины населения (53 процента) в Польше выступает против продолжения поставок оружия Киеву.

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Ранее председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов рассказал, что на Украину продолжает поставляться западное оружие, хотя темпы поставок за последнее время замедлились. По его словам, вооружение доставляется в город Жешув в Польше, ставший логистическим хабом, после чего его отправляют на Украину.