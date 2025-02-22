Ракеты оперативно-тактического комплекса «Искандер-М» за период спецоперации нанесли удары по более 1400 целям на Украине, включая командные пункты и аэродромы, сообщило Минобороны России.

Начальник расчета с позывным «Игла» рассказал, что «Искандер-М» предназначен для нанесения одиночных или групповых ударов в тактическую глубину противника, сообщается в Telegram-канале Минобороны.

Одна пусковая установка может запускать две ракеты, выбирая между баллистическим или крылатым боеприпасом в зависимости от задачи. Особенностью «Искандера-М» является его гиперзвуковая скорость, из-за которой ракеты невозможно уничтожить системами ПВО. В арсенале комплекса имеются осколочно-фугасные, бетонобойные, кассетные, зажигательные и ядерные заряды. Наведение на цель осуществляется через спутниковую систему, а на конечном участке траектории работает головка самонаведения.

Ранее в результате ракетного удара комплекса «Искандер» в Сумской области было уничтожено более 50 единиц техники ВСУ, включая бронеавтомобили и легковые машины, а также склад боеприпасов.