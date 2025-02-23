Российские военные отразили контратаку ВСУ в Курской области

Десантники российской группировки войск «Север» отразили контратаку Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области. Об этом рассказал командир подразделения тульских и крымских десантников с позывным Томсон, передает РИА Новости.

По его словам, украинские бойцы попытались контратаковать у населенного пункта Свердликово. Для этого ВСУ использовали пять единиц техники.

«Первым ехал танк, за ним четыре БМП с пехотой. При нанесении огневого поражения артиллерией танк не доехал, быстро остановился и начал двигаться назад», — рассказал Томсон.

Российский военнослужащий уточнил, что продолжившие движение две украинские боевые машины были подбиты дронами и позднее уничтожены противотанковыми управляемыми ракетами.

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Армия России освободила Свердликово в Курской области 17 февраля. Информацию об этом подтвердили в Минобороны.