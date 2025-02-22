В Крыму пройдут противодиверсионные учения

В двух районах Крыма в субботу, 22 февраля, пройдут противодиверсионные учения.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава республики Сергей Аксенов.

«22 февраля в Бахчисарайском и Сакском районах будут проходить учения подразделений территориальной обороны "Барс-Крым", Министерства обороны Российской Федерации, других силовых и правоохранительных структур», — рассказал Аксенов.

По словам главы региона, цель учений — противодействие проникновению диверсионных групп на территорию Крыма.

Аксенов добавил, что форма этих мероприятий предполагает полное блокирование административных районов и досмотровые мероприятия с 10:00 до 15:00. Кроме того, в Бахчисарайском и Сакском районах возможно временное отключение мобильной связи, предупредил он.