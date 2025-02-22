МО: за ночь силы ПВО сбили два БПЛА над Ростовской и Воронежской областями

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) за ночь ликвидировали два украинских беспилотника над территорией страны. Об этом сообщили в Telegram-канале российского оборонного ведомства. По данным пресс-службы, дроны были сбиты над Ростовской и Воронежской областями. До этого временно исполняющий обязанности губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил, что бойцы украинской армии атаковали город Каменск. Он заявил, ссылаясь на оперативные службы, что в результате никто не пострадал, разрушений на земле нет. 21 февраля силы ПВО уничтожили один украинский беспилотник над акваторией Азовского моря. По информации ведомства, дрон был сбит около 20:30 мск. Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России "будет увеличиваться".