Экс-военный ВСУ рассказал об обучении в лагере НАТО

Бывший боец Вооруженных сил Украины (ВСУ) Валерий рассказал об обучении в лагере НАТО под Манчестером в Великобритании для мобилизованных украинцев, откуда он сбежал. Его слова приводит РИА Новости.

Экс-военный ВСУ рассказал об обучении в лагере НАТО
© РИА Новости

Солдат рассказал, что военным давали общую базу, «типа на стрелков». Они стреляли только из Калашникова, изучали предметы по оказанию первой помощи и навыки первичного саперного дела. Однако западным оружием украинских бойцов пользоваться не учили.

«Конкретного направления не было. Только общеобразовательное. Калашников молдавского производства. Там написано был Made in Moldova», — отметил он.

Военные новости
НАТО
Украина