ВСУ потеряли до 325 военных за сутки в результате действий группировки «Центр»

Потери ВСУ от действий группировки войск «Центр» за сутки составили до 325 военнослужащих, сообщил начальник пресс-центра группировки Александр Савчук.

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Кроме того, по его словам, противник потерял танк, пять боевых бронированных машин, в том числе Kirpi и MaxxPro, два пикапа и четыре орудия полевой артиллерии.

ВСУ за сутки потеряли более 250 военных в Курской области

Савчук также добавил, что подразделения группировки за сутки улучшили положение по переднему краю.

Ранее бойцы армии России при помощи беспилотника подбили танк украинских войск в Курской области и увезли в тыл.

Также в Минобороны России сообщили, что за неделю ВС России взяли в плен более 50 солдат ВСУ.