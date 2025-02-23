Экипаж Ка-52М уничтожил живую силу ВСУ в Курской области

Российский вертолет Ка-52М нанес удар авиационными ракетами по бронетехнике и личному составу Вооруженных сил Украины (ВСУ) в приграничном районе Курской области. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

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"В ходе выполнения боевой задачи по поддержке подразделений группировки "Север" экипаж армейской авиации на вертолете Ка-52М в составе смешанной тактической группы нанес удар авиационными ракетами по личному составу и бронированной технике ВСУ в приграничном районе Курской области", - сообщили в оборонном ведомстве.

В Минобороны добавили, что после того, как по позициям противника был нанесен удар, экипажи вернулись в аэропорт вылета. Передовой авиационный наводчик подтвердил уничтожение всех целей ВСУ, заключили в оборонном ведомстве. 21 февраля в оборонном ведомстве сообщили, что за прошедшие сутки потери Вооруженных сил Украины составили более 250 военнослужащих.

Украинские войска в ходе боевых действий лишились 15 боевых бронированных машин, 16 автомобилей, трех артиллерийских орудий, а также четырех минометов и четырех бронетранспортеров (БТР).