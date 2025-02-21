Российские разведчики взяли ставший «костью в горле» бункер ВСУ у Белогоровки

Военный корреспондент Юрий Котенок в Telegram-канале сообщил, что российские разведчики на северском направлении взяли бункер Вооруженных сил Украины, ставший «костью в горле» у Белогоровки.

«Наши разведчики взяли бункер ВСУ в отсыпе мелового карьера, который был как кость в горле у Белогоровки», — написал военкор.

Ранее стало известно, что российские военные взяли укрепрайон к западу от Курахова в селе Улаклы в ДНР. Об этом сообщил военкор Александр Коц.