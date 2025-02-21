Названы сроки появления оружия для противостояния «Орешнику»

Кнутов: оружие для противостояния «Орешнику» появится через 10 лет
Военный эксперт Юрий Кнутов заявил, что оружие для противостояния гиперзвуковым ракетам «Орешник» появится не раньше, чем через 10 лет. Об этом сообщают «Аргументы и Факты».
По словам Кнутова, чтобы противостоять ракетам «Орешник», придется разработать специальное лазерное и электромагнитное оружие. По мнению эксперта, таких разработок придется ждать еще как минимум 10 лет.
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«Ставка будет делаться на лазерное оружие и электромагнитный импульс. Однако даже когда такие установки выйдут из стадии экспериментов и начнут производиться серийно, у гиперзвуковых ракет все равно останутся средства защиты. Например, от лазера эффективно действует зеркальная поверхность, а от электромагнитного оружия — специальные экраны, которые защищают электронику», — заявил он.
Кнутов также добавил, что уязвимой частью зенитно-ракетных систем является время реакции на гиперзвуковую цель. Как объяснил эксперт, чем дольше такая система определяет цель и запускает ракету, тем больше шансов, что перехватчик попросту не догонит ее.