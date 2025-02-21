Названы сроки появления оружия для противостояния «Орешнику»

Военный эксперт Юрий Кнутов заявил, что оружие для противостояния гиперзвуковым ракетам «Орешник» появится не раньше, чем через 10 лет. Об этом сообщают «Аргументы и Факты».

По словам Кнутова, чтобы противостоять ракетам «Орешник», придется разработать специальное лазерное и электромагнитное оружие. По мнению эксперта, таких разработок придется ждать еще как минимум 10 лет.

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«Ставка будет делаться на лазерное оружие и электромагнитный импульс. Однако даже когда такие установки выйдут из стадии экспериментов и начнут производиться серийно, у гиперзвуковых ракет все равно останутся средства защиты. Например, от лазера эффективно действует зеркальная поверхность, а от электромагнитного оружия — специальные экраны, которые защищают электронику», — заявил он.

Кнутов также добавил, что уязвимой частью зенитно-ракетных систем является время реакции на гиперзвуковую цель. Как объяснил эксперт, чем дольше такая система определяет цель и запускает ракету, тем больше шансов, что перехватчик попросту не догонит ее.

Ранее Путину показали материал наконечника «Орешника».