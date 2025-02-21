В Германии предложили защитить Украину ядерным оружием

Германия должна провести переговоры с Францией и Великобританией и использовать свое ядерное оружие для защиты Украины на фоне смены риторики Соединенных Штатов Америки.

С таким предложением выступил кандидат в канцлеры ФРГ от оппозиционного блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) Фридрих Мерц, пишет немецкая газета Tagesspiegel.

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«Мы должны подготовиться к тому, что [президент США] Дональд Трамп больше не будет в полной мере выполнять обязательства о помощи по договору НАТО», — высказался он.

Как утверждает Мерц, власти Франции несколько раз обращались к правительству Германии с предложением обсудить ядерные гарантии для Украины, однако Берлин на это не отвечал.