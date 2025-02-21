Появилось видео русского дрона, заглядывающего в окна домов в Сумской области

Жительница села в Сумской области через окно сняла на телефон российский FPV-дрон, медленно пролетевший мимо ее дома.

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БПЛА медленно двигался на высоте человеческого роста. Снизу к нему был прикреплен заряд взрывчатки. Комариное зудение пропеллеров квадрокоптера слышно сквозь оконные стекла.

"Этот звук теперь навсегда в моей памяти", - написала автор видео.

Российский дрон заглядывает в окна домов в поисках цели, пояснил "Военный осведомитель".

Стало известно, как танкист отвлек ВСУ для высадки десанта в Новоселке в ДНР

20 февраля стало известно, что российские штурмовые отряды перешли границу РФ и вошли в Сумскую область, вытеснив противника из ряда опорных пунктов. Российские силы двигаются к трассе, по которой ведется снабжение группировки ВСУ в Судже.

Замеченный женщиной беспилотник, вероятно, проверял, есть ли в селе украинские военные.