Появилось видео русского дрона, заглядывающего в окна домов в Сумской области
Жительница села в Сумской области через окно сняла на телефон российский FPV-дрон, медленно пролетевший мимо ее дома.
БПЛА медленно двигался на высоте человеческого роста. Снизу к нему был прикреплен заряд взрывчатки. Комариное зудение пропеллеров квадрокоптера слышно сквозь оконные стекла.
"Этот звук теперь навсегда в моей памяти", - написала автор видео.
Российский дрон заглядывает в окна домов в поисках цели, пояснил "Военный осведомитель".
Стало известно, как танкист отвлек ВСУ для высадки десанта в Новоселке в ДНР
20 февраля стало известно, что российские штурмовые отряды перешли границу РФ и вошли в Сумскую область, вытеснив противника из ряда опорных пунктов. Российские силы двигаются к трассе, по которой ведется снабжение группировки ВСУ в Судже.
Замеченный женщиной беспилотник, вероятно, проверял, есть ли в селе украинские военные.