США начали подготовку к противостоянию с Китаем

США снова ввели в эксплуатацию авиабазу в Тихом океане. Об этом сообщает «Московский комсомолец» со ссылкой на The Warzone.

Отмечается, что во времена Второй мировой войны указанная военная база использовалась для атак на Японию. При этом, именно с этой базы взлетали бомбардировщики B-29 Superfortress, которые нанесли атомные удары по Хиросиме и Нагасаки.

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Как утверждает источник, теперь эта военная база рассматривается как актив на случай масштабного конфликта с Китаем.

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