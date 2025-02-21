В НАТО сообщили о перехвате двух российских истребителей

Авиационное командование НАТО (AIRCOM) сообщило о двух российских истребителях, которые были перехвачены в небе над Балтийским морем. Об этом сообщает «Московский комсомолец».

Как уточнили в командовании, инцидент произошел у берегов Латвии.

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Согласно сообщению AIRCOM, два российских истребителя нарушили правила полетов в небе у берегов Латвии. Для перехвата были использованы истребители ВВС Франции Rafale. При этом в командовании подчеркнули, что французские пилоты предприняли все меры для обеспечения безопасности в регионе.

Ранее два БПЛА нарушили воздушное пространство Молдавии.