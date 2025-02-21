Путин раскрыл одну из характеристик «Орешника»

Боеголовки "Орешника" выдерживают температуру равную температуре Солнца. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании форума "Технологии будущего", пишет ТАСС.

«Ну вот весь мир говорит про «Орешник»! А материалы-то какие? Температура на боевых головках соответствует температуре на поверхности Солнца», — сказал глава государства.

Названа способная перехватить «Орешник» система ПВО

18 февраля глава «Рособоронэкспорта» Александр Михеев во время международной выставки вооружений IDEX-2025 в Абу-Даби (ОАЭ) заявил, что иностранцы проявляют интерес к российскому «Орешнику».