В пакет военной помощи Киеву от 24 февраля войдут системы ПВО и снаряды

Евросоюз в ближайшие дни объявит о расширении военной помощи Украине. Об этом сообщает Die Deutsche Welle (DW) со ссылкой на источники в Брюсселе. По их данным, инициатива будет представлена в понедельник, 24 февраля, - в годовщину начала СВО.

"Новый проект предусматривает дополнительные поставки артиллерийских снарядов, систем ПВО, а также оснащение и обучение целых бригад ВСУ", - уточняется в материале. Источники утверждают, что в тот же день будет приянт 16 пакет антироссийских санкций.

Они в том числе отключат 13 банков РФ от SWIFT, приостановят лицензии восьми российских СМИ и введут эмбарго на алюминий из России. Два дня назад еврокомиссар по обороне Андрюс Кубилюс заявил, что Еврокомиссия объявит о выделении нового пакета помощи Украине 24 февраля в ходе визита ее членов в Киев.

По его словам, Еврокомиссия обсуждает все возможности послать "сильный сигнал" о том, что она продолжает "стоять с Украиной независимо от того, что делают другие страны", а для этого хорошо подойдет третья годовщина начала российско-украинского конфликта.