В зоне СВО между истребителями ВКС России и F-16 произошел ракетный бой

В зоне специальной военной операции (СВО) на Украине Воздушно-космические силы (ВКС) России выступили против украинских истребителей F-16. Об этом сообщает Telegram-канал «Военный обозреватель».

Ракетный бой произошел на дальней дистанции. Согласно предварительной информации, со стороны России потерь нет, точных данных о потерях противника пока нет.

Как предположили авторы Telegram-канала «Русское оружие», в воздухе сошлись российский Су-35С и украинский F-16AM Block 20 MLU.

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Ранее Минобороны России отчиталось об 11 групповых ударах за неделю по военным объектам на Украине. При этом были поражены объекты газово-энергетической и портовой инфраструктуры, а также электроподстанции.