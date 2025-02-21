Ракеты "Искандер" вывели из строя стратегический мост в Одесской области

В ночь на 21 февраля ВС РФ нанесли комбинированный удар по военным и инфраструктурным объектам Украины.Одной из целей оказался автомобильный и железнодорожный мост через Днестровский лиман в Затоке Одесской области.

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Через мост на Украину доставляется военная помощь из Европы и российская армия не в первый раз пытается его разрушить. Но сломать построенный Советским Союзом 400-метровый путепровод с поднимающейся серединой не так-то просто. Сооружение капитальное и хорошо охраняется.

На этот раз результаты такие. Одна ракета 9М723 ударила в земляной вал, вызвав обрушение насыпи и деформацию несущей конструкции. Дорожное покрытие на 15-метровом участке разрушено. Поврежден анкерный пролет моста, требуется капитальный ремонт, пишет военный эксперт Борис Рожин.

Вторая ракета взорвалась в лимане.рядом с мостом Не исключено повреждение подводной части опор, считает Рожин.