Минобороны России сообщает, что ВС РФ нанесли 11 групповых ударов по Украине за неделю. Удары наносились с 15 по 21 февраля.

Отмечено, что в ходе ударов примеялось высокоточное оружие большой дальности воздушного, наземного и морского базирования, а также ударные беспилотники.

«Поражены объекты газово-энергетической и портовой инфраструктуры, а также электроподстанции, обеспечивающие работу военно-промышленного комплекса Украины», - говорится в сообщении.

Также огневое поражение наносилось украинским складам ракетно-артиллерийского вооружения, инфраструктуре вражеских военных аэродромов, цехам сборки и местам хранения ударных беспилотников.

Российское оборонное ведомство сообщает, что в ходе ударов досталось и пунктам временной дислокации украинских боевиков и иностранных наемников.

Помимо этого, МО РФ заявило об освобождении населенных пунктов Надеждинка, Новоселка и Новоочереватое. Все они находятся на территории Донецкой Народной Республики. Их взяли под контроль подразделения группировок войск «Центр» и «Восток».

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.