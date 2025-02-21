Путин присвоил командующему Черноморским флотом звание адмирала
Президент России Владимир Путин подписал указ о присвоении высших воинских званий ряду высокопоставленных офицеров Вооруженных сил РФ. Документ опубликован на портале правовой информации.
Командующий Черноморским флотом Сергей Пинчук получил звание адмирала. Андрей Иванаев удостоен звания генерал-полковника. Станислав Гаджимагомедов также получил звание генерал-полковника.
Сергей Пинчук возглавляет Черноморский флот, играющий важную роль в обеспечении безопасности южных рубежей России и контроле над стратегически важными акваториями.
В декабре Белоусов провел совещание на пункте управления группировки войск «Восток». Командующий группировкой генерал-лейтенант Андрей Иванаев доложил главе о ходе выполнения боевых задач.
Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.