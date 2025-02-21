ВС России освободили два населенных пункта в ДНР

В Минобороны России заявили, что российские военные освободили населённые пункты Надеждинка и Новосёлка в Донецкой Народной Республике.

Об этом говорится в сводке ведомства.

«Подразделения группировки войск «Центр» продолжили продвижение в глубину обороны противника, активными действиями освободили населённые пункты Надеждинка... Донецкой Народной Республики», — отмечается в заявлении.

При этом подразделения группировки войск «Восток» освободили Новосёлку.

Ранее в Минобороны России заявили, что российские военные освободили населённый пункт Свердликово в Курской области.