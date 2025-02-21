Финские добровольцы заявили о готовности поехать на Украину

Финские добровольцы готовы поехать на Украину, если правительство страны примет решение об отправке миротворческой миссии в республику. Об этом сообщил Союз резервистов новостному агентству STT, передает компания Yle.

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По данным Союза, среди финских резервистов много тех, кто подписал обязательство о готовности к участию в кризисных операциях.

Yle отмечает, что в конце января Сухопутные войска Финляндии сообщали, что в 2024 году на участие в военных кризисных операциях подали заявки более трех тысяч резервистов, что является самым большим показателем за более чем 20 лет.

В начале февраля МИД Финляндии опубликовал инструкции для финских граждан, которые решили пополнить ряды Вооруженных сил Украины в качестве добровольцев, а также для их семей и друзей.

19 февраля президент Литвы Гитанас Науседа сообщил, что лидеры стран Евросоюза пока не приняли решения об отправке миротворцев на Украину.